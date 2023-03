Varriale sul Napoli “Squadra perfetta, ci sono due fenomeni” (Di domenica 19 marzo 2023) Il giornalista Enrico Varriale ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino attraverso il proprio account ufficiale Twitter. Il Napoli vince contro il Torino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 19 marzo 2023) Il giornalista Enricoha commentato la vittoria delcontro il Torino attraverso il proprio account ufficiale Twitter. Ilvince contro il Torino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dusan_antiAIA : @lVendemiale Ahahah intercettazioni messe a caso mentendo sul contesto, VENDEMIALE FA RIMA CON VARRIALE,?? - loZibbo : Questa finisce sul podio assieme agli schiaffoni di Varriale alle sue ex. STAGIONE MONUMENTALE - c92005924 : Varriale sei sul podio dei più coglioni e vigliacchi giornalisti d Europa complimenti x la classfica - MamiMauro : #ziliani #Varriale #alvino per cortesia mi spiegate la differenza di idee tra #delaurentis e #Agnelli sul nuovo for… - loZibbo : @realvarriale @repubblica Varriale si lamenta che vengono diffuse 'notizie non veritiere e suggestive' sul suo cont… -