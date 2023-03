Van der Poel e nonno Poulidor: 62 anni dopo le foto della Sanremo sembrano uguali (Di domenica 19 marzo 2023) La suggestione di una fotografia. E in quei pochi centimetri che separano le due immagini lavorate abilmente dal fotografo Roberto Bettini - nonno a destra, nipote a sinistra - ci stanno 62 anni. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) La suggestione di unagrafia. E in quei pochi centimetri che separano le due immagini lavorate abilmente dalgrafo Roberto Bettini -a destra, nipote a sinistra - ci stanno 62. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : GANNA NON INGANNA ?? Super Pippo incanta alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. Chiude secon… - Eurosport_IT : IN VIA ROMA TRIONFA IL TULIPANO AZZURRO! ???????? Mathieu van der Poel attacca alla fine del Poggio e non viene più ri… - Inter_Women : Determinazione e perseveranza: il calcio secondo Stefanie Van Der Gragt ???? #InterWomen #ForzaInter - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Milano-Sanremo: Van der Poel e nonno Poulidor sul traguardo | la foto #MilanoSanremo - Italia_D1979 : RT @Gazzetta_it: Milano-Sanremo: Van der Poel e nonno Poulidor sul traguardo | la foto #MilanoSanremo -