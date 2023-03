Valanga sopra Courmayeur, una sciatrice morta e una dispersa (Di domenica 19 marzo 2023) È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una Valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). La vittima è una donna di 25 anni, svedese. Un'altra donna, sempre di 25 anni, risulta dispersa sotto la massa di neve. Erano assieme a due ragazzi riusciti ad evitare la Valanga. Sono entrambi in buone condizioni: uno è già stato interrogato dalla guardia di finanza di Entreves per ricostruire la dinamica dell'incidente. Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 marzo 2023) È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da unanel canale di Vesses, in val Veny,(Aosta). La vittima è una donna di 25 anni, svedese. Un'altra donna, sempre di 25 anni, risultasotto la massa di neve. Erano assieme a due ragazzi riusciti ad evitare la. Sono entrambi in buone condizioni: uno è già stato interrogato dalla guardia di finanza di Entreves per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - Radio1Rai : #Valanga in Val Veny, sopra #Courmayeur. Due gli sciatori dispersi sotto la neve; altri due i sopravvissuti; faceva… - infoitinterno : Valanga sopra Courmayeur, trovato morto uno sciatore - Piovegovernolad : ULTIMO MINUTO, valanga sopra Courmayeur: ci sono dispersi -