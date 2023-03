Valanga sopra Courmayeur: una sciatrice morta e una dispersa (Di domenica 19 marzo 2023) Una Valanga sopra Courmayeur, in Val Veny, ha provocato la morte di una sciatrice. dispersa un’altra, mentre i due fidanzati – che erano con loro – sono salvi. L’allarme è stato dato intorno alle ore 13 da sciatori, testimoni oculati della Valanga. I quattro provengono dal Nord Europa. Data l’impossibilità, nelle prime ore dopo il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Una, in Val Veny, ha provocato la morte di unaun’altra, mentre i due fidanzati – che erano con loro – sono salvi. L’allarme è stato dato intorno alle ore 13 da sciatori, testimoni oculati della. I quattro provengono dal Nord Europa. Data l’impossibilità, nelle prime ore dopo il L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - Radio1Rai : #Valanga in Val Veny, sopra #Courmayeur. Due gli sciatori dispersi sotto la neve; altri due i sopravvissuti; faceva… - RedaFree_it : ?? #Valanga sopra #Courmayeur, uno sciatore morto e uno disperso E' successo nel canalone del #Vees, in #ValVeny. I… - DzheringRuslan : RT @repubblica: Valanga sopra Courmayeur, due sciatori dispersi [a cura della redazione Torino] -