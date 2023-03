Valanga sopra Courmayeur, un morto e un disperso (Di domenica 19 marzo 2023) È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una Valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si tratta di due uomini provenienti dal nord Europa che sciavano fuoripista. Altri due compagni sono riusciti ad evitare la Valanga e sono in buone condizioni. Le operazioni di ricerca sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'accaduto. Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 marzo 2023) È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da unanel canale di Vesses, in val Veny,(Aosta). L'altro invece è ancoraed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si tratta di due uomini provenienti dal nord Europa che sciavano fuoripista. Altri due compagni sono riusciti ad evitare lae sono in buone condizioni. Le operazioni di ricerca sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'accaduto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - rep_torino : Valanga sopra Courmayeur, uno sciatore morto e un altro disperso [a cura della redazione Torino] [aggiornamento del… - fisco24_info : Valanga sopra Courmayeur, un morto e un disperso: Travolti fuoripista nel canale di Vesses - Agenzia_Ansa : E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val… -

Valanga in Valle d'Aosta, due sciatori dispersi Lo apprende l'AGI dai soccorritori che stanno operando a seguito della valanga caduta oggi pomeriggio in un canalone del Vesses in Val Veny sopra Courmayeur in Valle d'Aosta. La squadra dei ... Valanga sopra Courmayeur, un morto e un disperso E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si ... Valanga Courmayeur, le immagini dall'elicottero L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona della valanga che si è staccata nel canalone del Vesses sopra il comune di Courmayeur. Si cercano due sciatori dispersi. Lo apprende l'AGI dai soccorritori che stanno operando a seguito dellacaduta oggi pomeriggio in un canalone del Vesses in Val VenyCourmayeur in Valle d'Aosta. La squadra dei ...E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da unanel canale di Vesses, in val Veny,Courmayeur (Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si ...L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona dellache si è staccata nel canalone del Vessesil comune di Courmayeur. Si cercano due sciatori dispersi. Valanga sopra Courmayeur, due sciatori sono dispersi Agenzia ANSA Valanga nel canalone del Vesses, avviate le ricerche per due sciatori dispersi. Altre due persone individuate in buone condizioni Sono in corso le operazioni dei soccorritori per una valanga che si è staccata nel canalone del Vesses, sopra Courmayeur in val d'Aosta. L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, domenica 19 marzo ... Valanga sopra Courmayeur, due dispersi: il meteo rallenta i soccorsi È di due dispersi, per il momento, il bilancio di una valanga che si è staccata poche ore fa da un canalone della Val Veny, vallata alpina situata ai piedi del massiccio del Monte Bianco, a ovest di ... Sono in corso le operazioni dei soccorritori per una valanga che si è staccata nel canalone del Vesses, sopra Courmayeur in val d'Aosta. L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, domenica 19 marzo ...È di due dispersi, per il momento, il bilancio di una valanga che si è staccata poche ore fa da un canalone della Val Veny, vallata alpina situata ai piedi del massiccio del Monte Bianco, a ovest di ...