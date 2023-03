(Di domenica 19 marzo 2023) Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per unanel canalone del Vees, in val Veny,(Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 dache hanno assistito al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dar_casartelli : RT @Stefania_67: Notizia i pochi minuti fa: 'Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti Il distacco in un canalone della val V… - Gazzettino : Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti: il distacco in un canalone della val Veny - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti: il distacco in un canalone della val Veny - novasocialnews : Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti - ilmessaggeroit : Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti: il distacco in un canalone della val Veny -

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per unanel canalone del Vees, in val Veny,Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al distacco. Non è escluso - secondo quanto si è appreso - ...Unasi è staccata attorno alle 13 di oggi, domenica 19 marzo, nel canalone del Vesses,Courmayeur . A dare l'allarme sono stati alcuni sciatori che hanno assistito al distacco. Le condizioni ...Ok, laera già scesa, però insomma. Certe cilecche sarebbero ugualmente da evitare. REYES 4,... OWENS 5 " Comincia molto bene, stazionandoal ferro per convertire i primi palloni in arrivo ...

Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti - Cronaca Agenzia ANSA

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L’allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...