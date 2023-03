Valanga sopra Courmayeur | si temono sciatori coinvolti | il distacco in un canalone della val Veny

(Di domenica 19 marzo 2023)neldel Vees, in val(Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 dache hanno assistito al. Non è escluso - secondo...

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al distacco. Non è escluso - secondo quanto si è appreso - che alcuni sciatori possano essere stati coinvolti. Vista l'entità del distacco, le condizioni meteo complicano i soccorsi.

Nel canalone del Vees, in Val Veny, il soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga. L'allarme è stato dato intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco. Non è escluso che alcuni sciatori possano essere stati coinvolti. E' in corso un'operazione di soccorso a seguito di una valanga che potrebbe aver coinvolto degli scialpinisti.