Valanga sopra Courmayeur, la vittima è una donna di 25 anni. Dispersa anche un'altra sciatrice (Di domenica 19 marzo 2023) Il corpo ritrovato dal Soccorso alpino poche ore fa sopra Courmayeur è quello di una donna svedese di 25 anni. La sciatrice è stata travolta dalla Valanga caduta del canale degli Spagnoli, in val Veny, poche ore fa. un'altra donna, della stessa età, risulta invece Dispersa sotto la massa di neve. Si trovavano assieme a due ragazzi: secondo quanto si apprende uno di loro è stato già interrogato dalla Guardia di Finanza di Entreves per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'allarme per la grande quantità di neve staccatasi a 2.500 metri di quota dal canalone di Vesses è stato dato intorno alle 13 di oggi, 19 marzo da alcuni sciatori che hanno assistito alla scena. Le operazioni di ricerca sono state subito condotte dal Soccorso ...

Travolti da una valanga sopra Courmayeur: una sciatrice è morta e un'altra è dispersa Travolti da una valanga durante una discesa in fuoripista in Valle d'Aosta, una sciatrice di 25 anni è morta e una coetanea è dispersa. E' avvenuto intorno alle 13 in val Veny, sopra Courmayeur. Facevano parte di ... Valanga sopra Courmayeur, una sciatrice morta e un'altra dispersa È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani.