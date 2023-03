Valanga sopra Courmayeur | due dispersi | il meteo rallenta i soccorsi

(Di domenica 19 marzo 2023) Due scialpinisti sono stati tratti in salvo dai soccorritori e si trovano in buone condizioni di salute. Dispersi altri due

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - rep_torino : Valanga sopra Courmayeur, due sciatori dispersi [a cura della redazione Torino] [aggiornamento delle 17:44] - CosenzaChannel : Val d'Aosta, due sciatori dispersi dopo una valanga sopra Courmayeur - rep_torino : Valanga sopra Courmayeur, due sciatori dispersi [a cura della redazione Torino] [aggiornamento delle 17:29] -

L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona dellache si è staccata nel canalone del Vessesil comune di. Si cercano due sciatori dispersi.Due sciatori sono dispersi sotto lache si è staccata in un canalone della val Veny,(Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che ...Unasi è abbattuta sul canalone del Vees, in val Veny,. Al momento risultano dispersi due sciatori . Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto subito. Data la scarsa visibilità ...