Valanga sopra Courmayeur, due dispersi: il meteo ostacola i soccorsi (Di domenica 19 marzo 2023) Due scialpinisti sono stati tratti in salvo dai soccorritori e si trovano in buone condizioni di salute. Dispersi altri due

Valanga sopra Courmayeur, due dispersi: il meteo rallenta i soccorsi ...00, quando alcuni sciatori, che hanno assistito alle prime fasi del fenomeno, fanno scattare l'allarme per una valanga nel canalone di Vesses, nella Val Veny, non lontano da Courmayeur. A intervenire ... Valanga Courmayeur, le immagini dall'elicottero L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona della valanga che si è staccata nel canalone del Vesses sopra il comune di Courmayeur. Si cercano due sciatori dispersi. Valanga sopra Courmayeur: due sciatori dispersi, altri due trovati vivi e in buone condizioni Due sciatori sono dispersi sotto la valanga che si è staccata in un canalone della val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che ...