Valanga sopra Courmayeur | almeno due sciatori dispersi Il meteo complica i soccorsi

(Di domenica 19 marzo 2023) Allarme alle pendici del Monte Bianco, dove nel primo pomeriggio si è staccata unache potrebbe aver travolto alcuninei pressi di. Sono due attualmente i, secondo quanto dichiarato all’agenzia Agi dai soccorritori, mentre due scialpinisti sono stati trovati in buone condizioni. Gli stessi escursionisti hanno indicati che altre due persone risultano disperse. Secondo Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano, non è escluso ci siano altri. L’allarme è stato dato intorno alle 13 da alcuniche hanno assistito al distacco, avvenuto in un canalone della Val Veny. Isono partiti via terra, vista l’iniziale impossibilità di raggiungere il luogo con l’elicottero. L’intervento dei soccorritori, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - elena_ele6 : RT @Radio1Rai: #Valanga in Val Veny, sopra #Courmayeur. Due gli sciatori dispersi sotto la neve; altri due i sopravvissuti; facevano parte… - andreastoolbox : Meteo - Valanga in valle d'Aosta, poco sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti. I dettagli #- #Meteo… - Patty_Rose_L : RT @Radio1Rai: #Valanga in Val Veny, sopra #Courmayeur. Due gli sciatori dispersi sotto la neve; altri due i sopravvissuti; facevano parte… -

a Courmayeur, si cercano possibili sciatori coinvolti Unasi è staccata nel canalone del Vesses,il comune di Courmayeur , in Valle D'Aosta. A dare l'allarme intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco, non riuscendo però ...Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per unanel canalone del Vees, in val Veny,Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al distacco. Non è escluso - secondo quanto si è appreso - ...E' in corso nel canalone del Vees in val VenyCourmayeur in Valle d'Aosta un'operazione di soccorso a seguito di unache potrebbe aver coinvolto degli scialpinisti. L'allarme ai soccorritori è stato lanciato intorno alle ore 13 da ...

Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti Agenzia ANSA

Una valanga si è abbattuta sul canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto temendo che possano esserci sciatori coinvolti. Data la scarsa visibilità a ...Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al… ...