Valanga nel canale Vesses sopra Courmayeur | uno sciatore trovato morto | un altro è disperso

(Di domenica 19 marzo 2023) Unoe unè ancoradopo unanel canalone del, in val Veny,(Aosta). Si tratta di due uomini provenienti dal Nord Europa. L’allarme è stato dato intorno alle 13 da altri sciatori della stessa comitiva rimasti incolumi. Vista l’impossibilità di raggiungere il luogo con l’elicottero a causa del maltempo (assenza di visibilità in quota) due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di finanza di Entreves e personale medico sono partite via terra. L’intervento – fanno sapere dalla centrale del soccorso – è stato reso difficile, oltre che dalle condizioni meteorologiche, anche dall’instabilità del manto nevoso. Foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I soccorsi si stanno muovendo a piedi dato il mal tempo e l'impossibilità, per l'elicottero, di decollare. Difficili le condizioni di recupero, data l'instabilità del manto nevoso.Sono in corso le operazioni dei soccorritori per una valanga che si è staccata nel canalone del Vesses, sopra Courmayeur in val d'Aosta. L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, domenica 19 marzo ...