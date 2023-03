Valanga in Valle d'Aosta, forse scialpinisti coinvolti. Iniziate ricerche (Di domenica 19 marzo 2023) E’ in corso nel canalone del Vees in val Veny sopra Courmayeur in Valle d’Aosta un’operazione di soccorso a seguito di una Valanga che potrebbe aver coinvolto degli scialpinisti. L’allarme ai soccorritori... Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 marzo 2023) E’ in corso nel canalone del Vees in val Veny sopra Courmayeur ind’un’operazione di soccorso a seguito di unache potrebbe aver coinvolto degli. L’allarme ai soccorritori...

Valanga in Valle d'Aosta, forse scialpinisti coinvolti. Iniziate ricerche E' in corso nel canalone del Vees in val Veny sopra Courmayeur in Valle d'Aosta un'operazione di soccorso a seguito di una valanga che potrebbe aver coinvolto degli scialpinisti. L'allarme ai soccorritori è stato lanciato intorno alle ore 13 da alcuni sciatori che ... Valanga in Valfurva, freerider 63enne salvo grazie all'airbag Indossava l' airbag e questo gli ha permesso di restare in superficie; è stato trascinato verso valle per circa 300 metri . Il fronte della valanga è di circa 50 metri . L'uomo aveva riportato dei ... Valfurva uomo travolto da una valanga in Val Sclanera Indossava l'airbag e questo gli ha permesso di restare in superficie; è stato trascinato verso valle per circa 300 metri. Il fronte della valanga è di circa 50 metri. L'uomo aveva riportato dei ...