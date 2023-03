Valanga in Val d'Aosta, si cercano sciatori: due dispersi (Di domenica 19 marzo 2023) E’ in corso nel canalone del Vees in val Veny sopra Courmayeur in Valle d’Aosta un’operazione di soccorso a seguito di una Valanga che potrebbe aver coinvolto degli scialpinisti. L’allarme ai soccorritori... Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 marzo 2023) E’ in corso nel canalone del Vees in val Veny sopra Courmayeur in Valle d’un’operazione di soccorso a seguito di unache potrebbe aver coinvolto degli scialpinisti. L’allarme ai soccorritori...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - mgupt108 : RT @Agenzia_Ansa: Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta).… - infoitinterno : Valanga sopra Courmayeur, distacco in un canalone della val Veny - MCampomenosi : RT @Agenzia_Ansa: Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta).… - Radio1Rai : #Valanga in Val Veny, sopra #Courmayeur. Due gli sciatori dispersi sotto la neve; altri due i sopravvissuti; faceva… -

Valanga a Courmayeur: si temono dispersi, operazioni di soccorso complicate dalle condizioni meteo Una valanga si è abbattuta sul canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur . Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto temendo che possano esserci sciatori coinvolti. Data la scarsa visibilità a ... Valanga a Courmayeur, due dispersi Due sciatori sono dispersi sotto la valanga che si è staccata in un canalone della val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che ... Valanga sopra Courmayeur, due sciatori sono dispersi Due sciatori sono dispersi sotto la valanga che si è staccata in un canalone della val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che ... Unasi è abbattuta sul canalone del Vees, inVeny, sopra Courmayeur . Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto temendo che possano esserci sciatori coinvolti. Data la scarsa visibilità a ...Due sciatori sono dispersi sotto lache si è staccata in un canalone dellaVeny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che ...Due sciatori sono dispersi sotto lache si è staccata in un canalone dellaVeny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che ... Valanga sopra Courmayeur, distacco in un canalone della val Veny: due sciatori dispersi ilmessaggero.it Valanga a Courmayeur: si temono dispersi, operazioni di soccorso complicate dalle condizioni meteo Una valanga si è abbattuta sul canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto temendo che possano esserci sciatori coinvolti. Data la scarsa visibilità a ... Val d'Aosta, valanga sopra Courmayeur: due dispersi Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al… ... Una valanga si è abbattuta sul canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto temendo che possano esserci sciatori coinvolti. Data la scarsa visibilità a ...Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al… ...