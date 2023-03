Valanga a Courmayeur | uno sciatore morto e un disperso

(Di domenica 19 marzo 2023) Torino, 19 mar. - (Adnkronos) - E' di une unil bilancio dellache si è staccata oggi in Valle D'Aosta poco sopranel canale dello Spagnolo. Il corpo senza vita di unoè stato individuato e portato a valle, dove il medico ha constatato il decesso, mentre le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Unorisulta, invece, risulta ancora. Le ricerche sono però rese difficili, fa sapere il Soccorso alpino, perché le condizioni del canale non consentono ai soccorritori di operare in sicurezza. Al momento è in corso un tentativo con un secondo elicottero e in caso di esito negativo le operazioni saranno sospese e riprenderanno, se le condizioni meteo lo permetteranno, ...

