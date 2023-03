Valanga a Courmayeur | una vittima e un disperso | le immagini del soccorso alpino

(Di domenica 19 marzo 2023) Il corpo senza vita di uno dei due sciatori travolti da unanel Canale dello Spagnolo, a(Aosta), è stato individuato e portato a valle. Il medico ha constatato il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf (guardia finanza). L'altro sciatore risulta ancora. Le ricerche nella parte centrale del canale non sono possibili a causa del pericolo elevato che non consente operazioni in sicurezza. Si è operato un tentativo con un secondo elicottero. A causa del persistere delle condizioni di scarsa visibilità nella parte centrale del canale, che non consentono di mettere vedette in grado di valutare il pericolo residuo, le operazioni di ricerca sono state sospese nel tardo pomeriggio.

E' di un morto e un disperso il bilancio delle vittime di unache si è staccata in un canalone a 2500 metri di quota, soprain Val d'Aosta. L'allarme era stato lanciato poco dopo l'una del pomeriggio da due sciatori che avevano visto staccarsi ...Unasi è staccata nel canalone del Vesses,a 2500 metri di quota, sopra il comune di, in Valle D'Aosta: due scialpinisti risultano dispersi. Lo ha accertato la squadra del Soccorso ......00, quando alcuni sciatori, che hanno assistito alle prime fasi del fenomeno, fanno scattare l'allarme per unanel canalone di Vesses, nella Val Veny, non lontano da. A intervenire ...

COURMAYEUR. E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in ...