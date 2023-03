Valanga a Courmayeur | in Valle d’Aosta un morto e un disperso

(Di domenica 19 marzo 2023) Unaa si è staccata oggi, in, più precisamente nel canalone del Vees. A dare l’allarme, intorno alle 13, sono stati alcuni sciatori che hanno assistito al distacco, non riuscendo però a definire con esattezza il luogo in cui si stava verificando il fatto. Immediati sono partiti i primi soccorsi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fattoquotidiano : Courmayeur, valanga si è staccata nel canalone del Vesses: si teme il coinvolgimento di sciatori - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - rep_torino : Valanga sopra Courmayeur, uno sciatore morto e un altro disperso [a cura della redazione Torino] [aggiornamento del… - occhio_notizie : È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti dalla valanga. L'altro è ancora disperso ed… -

E' in corso nel canalone del Vees in val Veny soprain Valle d'Aosta un'operazione di soccorso a seguito di una. L'allarme ai soccorritori è stato lanciato intorno alle ore 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco, non ...Lo apprende l'AGI dai soccorritori che stanno operando a seguito dellacaduta oggi pomeriggio in un canalone del Vesses in Val Veny soprain Valle d'Aosta. La squadra dei ...E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da unanel canale di Vesses, in val Veny, sopra(Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si ...

Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti Corriere della Sera

Uno sciatore è morto e un altro è ancora disperso dopo una valanga nel canalone del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Si tratta di due uomini provenienti dal Nord Europa. L’allarme è ...I soccorsi si stanno muovendo a piedi dato il mal tempo e l'impossibilità, per l'elicottero, di decollare. Difficili le condizioni di recupero, data l'instabilità del manto nevoso.