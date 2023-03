Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Usa, inaccettabile richiesta tregua da incontro Putin-Xi - fisco24_info : Usa, inaccettabile richiesta tregua da incontro Putin-Xi: 'Sarebbe ratificare le conquiste fatte fino a oggi dalla… - PoliticaNewsNow : Usa: 'Inaccettabile richiesta tregua da incontro Putin-Xi' - ganto_ran : @Virna25marzo Inaccettabile che persone del PD possano dire tutte le porcate che gli vengono in mente ed elogiate d… - giulianol : RT @Il_Vitruviano: @BuffagniRoberto @Lance52391412 @Qoso12 @alexdelprete @giulianol @michele_geraci @carlo_magnani (nella fretta non ho cit… -

"Vedremo cosa emergerà da questo meeting" fra Vladimir Putin e Xi Jinping ma se dovesse emergere la richiesta di una tregua in Ucraina sarà "perché l'unica cosa" che significherebbe a "ratificare le conquiste fatte fino a oggi dalla Russia" e "concedere più tempo a Putin". Lo ribadisce il portavoce della Consiglio per la ...19 mar 17:47: richiesta di tregua dopo l'incontro Xi - Putin sarebbe'Vedremo cosa emergerà da questo meeting' fra Vladimir Putin e Xi Jinping ma se dovesse emergere la richiesta di una tregua in ...'Vedremo cosa emergerà da questo meeting' fra Vladimir Putin e Xi Jinping ma se dovesse emergere la richiesta di una tregua in Ucraina sarà 'perché l'unica cosa' che significherebbe a 'ratificare le conquiste fatte fino a oggi dalla Russia' e 'concedere più tempo a Putin'. Lo ribadisce il portavoce della Consiglio per la ...

Usa, inaccettabile richiesta tregua da incontro Putin-Xi - Nord America Agenzia ANSA

Lunedì il presidente cinese incontra Putin, che a sorpresa ha fatto visita al fronte: Crimea, Mariupol e Rostov. E ha avvertito: “Non usiamo armi ipersoniche, ma le abbiamo”. Politico Europe: “La Nato ..."Vedremo cosa emergerà da questo meeting" fra Vladimir Putin e Xi Jinping ma se dovesse emergere la richiesta di una tregua in Ucraina sarà "inaccettabile perché l'unica cosa" che significherebbe a "r ...