Usa, Biden vuole mantenere canali comunicazione aperti con Cina (Di domenica 19 marzo 2023) Joe Biden vuole mantenere i canali di comunicazione aperti con la Cina. "Quando sarà il momento" Biden e il presidente Xi Jinping "si parleranno". Lo dice il portavoce del Consiglio Nazionale per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Joedicon la. "Quando sarà il momento"e il presidente Xi Jinping "si parleranno". Lo dice il portavoce del Consiglio Nazionale per la ...

Usa, Biden vuole mantenere canali comunicazione aperti con Cina

Joe Biden vuole mantenere i canali di comunicazione aperti con la Cina. "Quando sarà il momento" Biden e il presidente Xi Jinping "si parleranno". Lo dice il portavoce del Consiglio Nazionale per la Sicurezza della Casa Bianca John Kirby in un'intervista a Fox.

19 marzo 2023