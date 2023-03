Uova pasquali colorate fai da te: come farle in pochi minuti! (Di domenica 19 marzo 2023) Realizzare Uova pasquali colorate fai da te è semplicissimo e gli ingredienti usati sono assolutamente naturali. Uova pasquali colorate fai da te, come realizzarle in modo semplice e in tanti colori! 14 Uova pasquali colorate fai da te Vi servirà: un cavolo rosso (colore viola), 900 g; la curcuma, (giallo), 3 cucchiai; aceto bianco, 6 cucchiai; olio vegetale, quanto basta; sale, quanto basta; acqua, quanto basta per Uova e cavolo, 500 ml per la curcuma; elastici larghi, da 3 mm per esempio. Procedimento: Fate bollire le Uova in acqua salata per farle diventare sode (13 minuti circa). Scolatele e lasciate da parte a raffreddare. Tagliate il cavolo, trasferite in una ... Leggi su donnaup (Di domenica 19 marzo 2023) Realizzarefai da te è semplicissimo e gli ingredienti usati sono assolutamente naturali.fai da te,realizzarle in modo semplice e in tanti colori! 14fai da te Vi servirà: un cavolo rosso (colore viola), 900 g; la curcuma, (giallo), 3 cucchiai; aceto bianco, 6 cucchiai; olio vegetale, quanto basta; sale, quanto basta; acqua, quanto basta pere cavolo, 500 ml per la curcuma; elastici larghi, da 3 mm per esempio. Procedimento: Fate bollire lein acqua salata perdiventare sode (13 minuti circa). Scolatele e lasciate da parte a raffreddare. Tagliate il cavolo, trasferite in una ...

