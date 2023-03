Uomini e Donne, tutta la verità di Desdemona: le nuove rivelazioni shock sul programma (Di domenica 19 marzo 2023) A Uomini e Donne qualche giorno fa la dama del trono over Desdemona Balzano è stata invitata da Maria De Filippi a uscire fuori dallo studio e dunque a lasciare il programma. Questo a seguito di alcune segnalazioni particolarmente compromettenti sul suo conto. Stando ad alcuni audio diffusi da Armando Incarnato, che li ha fatti ascoltare a Gianni Sperti, le reali intenzioni di Desdemona a Uomini e Donne erano quelle di farsi pubblicità e non di trovare l’amore, come prevede il regolamento de dating show di Canale Cinque. Ma Desdemona Balzano non ci sta e ha deciso di passare alle vie legali per ricevere giustizia su Alessandro (colui che ha diffuso gli audio per primo), Armando Incarnato e Gianni Sperti. Non solo, perch? ha anche raccontato la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 marzo 2023) Aqualche giorno fa la dama del trono overBalzano è stata invitata da Maria De Filippi a uscire fuori dallo studio e dunque a lasciare il. Questo a seguito di alcune segnalazioni particolarmente compromettenti sul suo conto. Stando ad alcuni audio diffusi da Armando Incarnato, che li ha fatti ascoltare a Gianni Sperti, le reali intenzioni dierano quelle di farsi pubblicità e non di trovare l’amore, come prevede il regolamento de dating show di Canale Cinque. MaBalzano non ci sta e ha deciso di passare alle vie legali per ricevere giustizia su Alessandro (colui che ha diffuso gli audio per primo), Armando Incarnato e Gianni Sperti. Non solo, perch? ha anche raccontato la sua ...

