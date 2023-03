Uomini e Donne registrazione 19 marzo: Alessio Corvino tornerà? (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, domenica 19 marzo 2023, è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne, di cui presto forniremo le anticipazioni. Gli appassionati del programma non vedono l'ora di scoprire cosa succederà durante questa nuova puntata. Intanto, nella registrazione tenutasi ieri, Lavinia non ha fatto la sua scelta. La tronista sta proseguendo il suo percorso nell'indecisione tra i due suoi corteggiatori. Anche Gemma Galgani, la dama più famosa del Trono Over, sembrerebbe stata colta da un momento di incertezza nella sua conoscenza con Silvio. Tuttavia, è tornato il sereno dopo un ballo chiarificatore. Uomini e Donne Anticipazioni, Lavinia Mauro indecisa: cosa è successo L'ultima registrazione, tenutasi sabato 18 marzo 2023, le ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, domenica 192023, è prevista una nuovadi, di cui presto forniremo le anticipazioni. Gli appassionati del programma non vedono l'ora di scoprire cosa succederà durante questa nuova puntata. Intanto, nellatenutasi ieri, Lavinia non ha fatto la sua scelta. La tronista sta proseguendo il suo percorso nell'indecisione tra i due suoi corteggiatori. Anche Gemma Galgani, la dama più famosa del Trono Over, sembrerebbe stata colta da un momento di incertezza nella sua conoscenza con Silvio. Tuttavia, è tornato il sereno dopo un ballo chiarificatore.Anticipazioni, Lavinia Mauro indecisa: cosa è successo L'ultima, tenutasi sabato 182023, le ...

