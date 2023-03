Uomini e Donne, che fine ha fatto Giuseppe? Desdemona: “Gli hanno mentito per separarci” (Di domenica 19 marzo 2023) Chi ha seguito nelle ultime puntate di Uomini e Donne la “cacciata” dallo studio della dama Desdemona Balzano, accusata di aver preso in giro la trasmissione per diventare famosa e guadagnare sui social, si è chiesto anche che fine abbia fatto Giuseppe, il cavaliere che Desdemona stava frequentando nel trono over, di cui si è confessata innamorata e che quando è uscita per la prima volta dallo studio è uscito anche lui per confortarla. E non è più rientrato. A svelarlo è stata la stessa Desdemona, la quale poi, sempre sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che adesso continuano a vedersi lontano dalle telecamere. Uomini e Donne, le rivelazioni di Desdemona Balzano su ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 marzo 2023) Chi ha seguito nelle ultime puntate dila “cacciata” dallo studio della damaBalzano, accusata di aver preso in giro la trasmissione per diventare famosa e guadagnare sui social, si è chiesto anche cheabbia, il cavaliere chestava frequentando nel trono over, di cui si è confessata innamorata e che quando è uscita per la prima volta dallo studio è uscito anche lui per confortarla. E non è più rientrato. A svelarlo è stata la stessa, la quale poi, sempre sul suo profilo Instagram, hasapere che adesso continuano a vedersi lontano dalle telecamere., le rivelazioni diBalzano su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #18marzo Nella giornata nazionale delle vittime di #covid, rivolgiamo un pensiero ai 20 poliziotti che hanno perso… - petergomezblog : Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria. Passando per Usa, Uk e Germania: meno disuguaglianza… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - palin2002 : @esercitocapezz A tutti uomini e donne - domenicopuntop : @SimoneGeti Capisco che è più facile per certe menti eccelse sentirsi in sintonia con il grande fratello e uomini e… -