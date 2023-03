Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 marzo 2023: Luca Daffré stabilisce un record (Di domenica 19 marzo 2023) Sabato pomeriggio si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che vedremo in onda a partire da lunedì 20 marzo 2023. Maria De Filippi e i suoi opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono concentrati principalmente sui tronisti, ovvero su Lavinia Mauro (che nonostante sia nel programma da settembre, non sembra ancora intenzionata a scegliere) e Luca Daffré. Quest’ultimo ha stabilito il record assoluto di ragazze che hanno chiamato per corteggiare un tronista. Mancava all’appello Nicole Santinelli, che non era presente. Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne sono state divulgate come sempre dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 marzo 2023) Sabato pomeriggio si sono registrate le nuove puntate diche vedremo in onda a partire da lunedì 20. Maria De Filippi e i suoi opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono concentrati principalmente sui tronisti, ovvero su Lavinia Mauro (che nonostante sia nel programma da settembre, non sembra ancora intenzionata a scegliere) e. Quest’ultimo ha stabilito ilassoluto di ragazze che hanno chiamato per corteggiare un tronista. Mancava all’appello Nicole Santinelli, che non era presente. Lesulladisono state divulgate come sempre dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria. Passando per Usa, Uk e Germania: meno disuguaglianza… - poliziadistato : #18marzo Nella giornata nazionale delle vittime di #covid, rivolgiamo un pensiero ai 20 poliziotti che hanno perso… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - Danee84 : @fastomas @gmarcoc Mio padre è andato via di casa che avevo 8 anni so bene a cosa si riferiscono questi studi. Quan… - bellonisilvana : RT @CPanigaro: Questa discussione la ricordo bene. Luca ha difeso coi denti Oriana, mentre l altro diceva che era una da una notte. Io ho s… -