Uno smartwatch per porre fine alla violenza sulle donne? Il dispositivo salvavita (Di domenica 19 marzo 2023) È sempre un bel sentire quando la tecnologia va in aiuto delle piaghe sociali che affliggono ogni parte del globo. Come la violenza sulle donne, per esempio. A Napoli è stato consegnato il primo smartwatch antiviolenza a una ragazza di 36 anni, cioè un orologio concepito per salvare le vittime di abusi da parte dei propri partner o ex partner. Questo dispositivo è in grado, premendo un tasto che dà il segnale di richiesta d'aiuto immediata, di richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. Che poi, grazie alla geolocalizzazione, possono rintracciare la posizione della donna e svolgere il loro compito. Insomma, un aggeggio in qualche modo rivoluzionario perché potenzialmente in grado di spezzare una dinamica tipica degli abusi: il timore di ricevere ancora più “botte” ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) È sempre un bel sentire quando la tecnologia va in aiuto delle piaghe sociali che affliggono ogni parte del globo. Come la, per esempio. A Napoli è stato consegnato il primoantia una ragazza di 36 anni, cioè un orologio concepito per salvare le vittime di abusi da parte dei propri partner o ex partner. Questoè in grado, premendo un tasto che dà il segnale di richiesta d'aiuto immediata, di richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. Che poi, graziegeolocalizzazione, possono rintracciare la posizione della donna e svolgere il loro compito. Insomma, un aggeggio in qualche modo rivoluzionario perché potenzialmente in grado di spezzare una dinamica tipica degli abusi: il timore di ricevere ancora più “botte” ...

