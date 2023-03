Una sentenza consentirà ad Alex di cambiare i documenti (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi Alex compie 21 anni. Per la sua famiglia è l’anno zero. Una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli dopo un lunghissimo iter burocratico, ha autorizzato i nuovi documenti e l’intervento chirurgico. La strada fatta insieme mi ha insegnato tanto, ma c’è tanto ancora da imparare. Pubblichiamo la nostra esperienza per condividerla con chi si Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 19 marzo 2023) Oggicompie 21 anni. Per la sua famiglia è l’anno zero. Unaemessa dal Tribunale di Napoli dopo un lunghissimo iter burocratico, ha autorizzato i nuovie l’intervento chirurgico. La strada fatta insieme mi ha insegnato tanto, ma c’è tanto ancora da imparare. Pubblichiamo la nostra esperienza per condividerla con chi si Il Blog di Giò.

