"Una gioia attaccare lo Stato", follia anarchica dietro l'attentato a Poste (Di domenica 19 marzo 2023) C'è la mano degli anarchici nell'incendio avvenuto, tra venerdì e sabato notte, nel parcheggio delle Poste Italiane in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, periferia di Roma. Il rogo che ha distrutto 16 autovetture di proprietà di Poste è Stato rivendicato prima su un canale Telegram legato alla galassia anarchica e poi su diversi blog. "Salutiamo il 150esimo giorno di sciopero della fame del nostro fratello e compagno Alfredo Cospito - si legge - regalandoci la gioia di attaccare con il fuoco le infrastrutture dello Stato Italiano, nello specifico abbiamo incendiato 16 macchine di proprietà delle Poste Italiane". Gli anarchici si dicono "fieri di aderire alla campagna di vendetta, contro l'abominio del 41 bis, l'ergastolo ostativo e la ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) C'è la mano degli anarchici nell'incendio avvenuto, tra venerdì e sabato notte, nel parcheggio delleItaliane in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, periferia di Roma. Il rogo che ha distrutto 16 autovetture di proprietà dirivendicato prima su un canale Telegram legato alla galassiae poi su diversi blog. "Salutiamo il 150esimo giorno di sciopero della fame del nostro fratello e compagno Alfredo Cospito - si legge - regalandoci ladicon il fuoco le infrastrutture delloItaliano, nello specifico abbiamo incendiato 16 macchine di proprietà delleItaliane". Gli anarchici si dicono "fieri di aderire alla campagna di vendetta, contro l'abominio del 41 bis, l'ergastolo ostativo e la ...

