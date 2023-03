Una famiglia travolta dalla Shoah. Il racconto di Fiano (Di domenica 19 marzo 2023) “Fiano, fuori!”. Lo studente tredicenne di scuola media non comprende e chiede: ”Per quale motivo, professoressa? Non ho fatto nulla!”. Risposta : “Ho detto fuori dall’aula!”. Lo studente:” Non capisco, non ho combinato niente”. E la professoressa: ”Devi andare fuori. Deciditi”. A questo punto il giovane Nedo Fiano – di lui si tratta – tra i più brillanti della classe raccolse le sue cose e piangendo si recò a casa confidando di trovare la madre che lo avrebbe consolato e magari offerto una spiegazione. Trovò invece la madre, Nella Castiglione, anch’ella piangente poiché verduraio, macellaio e negozio alimentari si erano rifiutati di vendere i loro prodotti perché i Fiano, ebrei, “dovevano andarsene”. Più tardi giunse il padre, Olderigo, molto sofferente anch’egli perché cacciato dal lavoro. Conseguenze delle leggi razziali del 1938. ... Leggi su formiche (Di domenica 19 marzo 2023) “, fuori!”. Lo studente tredicenne di scuola media non comprende e chiede: ”Per quale motivo, professoressa? Non ho fatto nulla!”. Risposta : “Ho detto fuori dall’aula!”. Lo studente:” Non capisco, non ho combinato niente”. E la professoressa: ”Devi andare fuori. Deciditi”. A questo punto il giovane Nedo– di lui si tratta – tra i più brillanti della classe raccolse le sue cose e piangendo si recò a casa confidando di trovare la madre che lo avrebbe consolato e magari offerto una spiegazione. Trovò invece la madre, Nella Castiglione, anch’ella piangente poiché verduraio, macellaio e negozio alimentari si erano rifiutati di vendere i loro prodotti perché i, ebrei, “dovevano andarsene”. Più tardi giunse il padre, Olderigo, molto sofferente anch’egli perché cacciato dal lavoro. Conseguenze delle leggi razziali del 1938. ...

