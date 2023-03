“Una canzone”, il nuovo singolo di Delmonte (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA – Dal 10 marzo è in radio e su tutte le piattaforme digitali , in uscita per Luppolo Dischi e distribuito da ADA Music Italy. Le atmosfere che animano il brano delineano lo stile di quello che sarà il primo album del cantautore romano. Un mondo sonoro che viaggia insieme alle parole e le rafforza: l’intenzione è proprio quella di raccontare una storia attraverso le sonorità più affini all’artista, un sound che rispecchia ciò che lui è e che accompagna al meglio ciò che desidera raccontare, come una fotografia da ascoltare. “Una canzone” è il racconto di quando finalmente si decide di ribaltare il tavolo e di cristallizzare tutto ciò che è stato, lasciando andare i ricordi. Chiudere una storia e osservare le macerie che restano non appena ci si sottrae a una dipendenza affettiva. «Questo è un lavoro introspettivo dove ho sentito crescere il pezzo passo dopo passo, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA – Dal 10 marzo è in radio e su tutte le piattaforme digitali , in uscita per Luppolo Dischi e distribuito da ADA Music Italy. Le atmosfere che animano il brano delineano lo stile di quello che sarà il primo album del cantautore romano. Un mondo sonoro che viaggia insieme alle parole e le rafforza: l’intenzione è proprio quella di raccontare una storia attraverso le sonorità più affini all’artista, un sound che rispecchia ciò che lui è e che accompagna al meglio ciò che desidera raccontare, come una fotografia da ascoltare. “Una” è il racconto di quando finalmente si decide di ribaltare il tavolo e di cristallizzare tutto ciò che è stato, lasciando andare i ricordi. Chiudere una storia e osservare le macerie che restano non appena ci si sottrae a una dipendenza affettiva. «Questo è un lavoro introspettivo dove ho sentito crescere il pezzo passo dopo passo, ...

