Un orologio per proteggere le vittime di violenza | cos’è e come funziona Mobile Angel

Marta (nome di fantasia) ha 36 anni, vive nel Sud Italia, ha due figli. E un ex marito che, dopo la fine della loro relazione, aveva promesso di sfregiarla con l'acido, di ucciderla. E così, le continue minacce e vessazioni l'avevano portata a vivere nel terrore. Una coltre di paura che potrebbe essersi dissipata ieri, 18 marzo: Marta, infatti, è stata la prima a ricevere il Mobile Angel, ovvero uno smartwatch speciale che le consentirà, se necessario, di far intervenire le forze dell'ordine semplicemente premendo un tasto. Il dispositivo è infatti direttamente collegato con la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Napoli: appena arriva l'SOS, la vittima viene geolocalizzata e arrivano i soccorsi. Altri 44 saranno a breve consegnati ad altrettante vittime. «Ora posso uscire più serena e tranquilla dopo mesi ...

