Ultime Notizie – “Spero ritroveremo tutti i corpi | disponibili per cimitero islamico”

(Di domenica 19 marzo 2023) “Non hodi ritrovamenti di altre vittime nella giornata di oggi. Sfortunatamente, perchéche vengano trovatiper una degna sepoltura”. A dirlo all’Adnkronos, a 21 giorni dal terribile naufragio avvenuto a Steccato di Cutro costato finora la vita a 88 persone, è Antonio Ceraso, sindaco di Cutro. “Ieri col nuovo prefetto siamo andati, con le reliquie di San Francesco, al PalaMilone, dove ci sono ancora 12 salme, fra cui quelle di 5 bambini – racconta il sindaco – parecchie vittime le stanno identificando ancora adesso. Io ho dato latà deldi Cutro per creare anche il”. “I sopravvissuti, poco meno di trenta, sono ancora in albergo a Crotone – prosegue Ceraso – rimarranno lì fino a quando non potranno andare via ...