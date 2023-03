Ultime Notizie – Sgarbi a Domenica In | “Quelle nate dopo il 2000 tutte tr…”

(Di domenica 19 marzo 2023) “C’era una mia assistente del 1996, una bella ragazza, per farmi capire come fossero i tempi diceva chenelsonotr…”. Vittorio‘deborda’ aIn e sui social scoppia la bufera. “Non dire queste cose…”, prova a tamponare Mara Venier.si rivolge alla figlia, presente in studio accanto a lui: “Tu di che anno sei? 1999, vero? Sei del 200o?. Stai attenta allora…”.il break pubblicitario, arrivano le scuse di: “Mi scuso, non è vero quello che ho detto… Mi scuso molto…”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Gianni33007 : Ultime notizie: UBS Acquista Credit Suisse . - asdtorre : Come iscriversi ai tornei di scacchi: novità in arrivo e nuova App Organizziamo molte manifestazioni all’anno. Vi s… - ConceptstoreUSA : Ultime notizie! Esame di Stato Architetto 2023 -

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleTEMI: ambulanza tavagnacco anziana investita incidente friuli incidente tavagnacco investita tavagnaccotavagnacco via nazionale tavagnaccoIncidente a Tavagnacco, anziana ...TEMI: Crazy Bob crazy bob tarvisio eventi friuli eventi tarvisiofriulitarvisioIncidente a Tavagnacco, anziana investita in via Nazionale Il nuovo progetto artistico ...

Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti Corriere della Sera

Sebbene non sia inserita nell’ultima edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), la principale risorsa per la diagnosi delle patologie di salute mentale, in psicologia ...Le Ferrari di Sainz e Leclerc galleggiano in zona punti, senza reali ambizioni di podio. L’ultima porzione di gara è monopolizzata dal duello Red Bull. Perez non molla, risponde ai tempi di Verstappen ...