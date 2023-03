Ultime Notizie Serie A: Ibra punge i compagni e Felipe Anderson vuole essere l’uomo derby (Di domenica 19 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio, Felipe Anderson vuole essere l’uomo derby Felipe Anderson è più di un vice Immobile e contro la Roma sarà al centro dell’attacco. Milan, Ibrahimovic record e punge la squadra Ibrahimovic è il più anziano a segnare in Serie A, ma a fine partita bacchetta i suoi compagni. Milan, il commento di Pioli dopo la sconfitta con l’Udinese Le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese per 3-1. Udinese, le parole di Sottil dopo la vittoria Andrea ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio,è più di un vice Immobile e contro la Roma sarà al centro dell’attacco. Milan,himovic record ela squadrahimovic è il più anziano a segnare inA, ma a fine partita bacchetta i suoi. Milan, il commento di Pioli dopo la sconfitta con l’Udinese Le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese per 3-1. Udinese, le parole di Sottil dopo la vittoria Andrea ...

