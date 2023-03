Ultime Notizie Roma del 19-03-2023 ore 20:10 (Di domenica 19 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 200 risultano dispersi dopo la valanga che si è verificata nel canalone del visti in Val veny sopra Courmayeur in Provincia di Aosta l’ho accettato la squadra del soccorso alpino Valdostano che è arrivata sul posto via Terra altri due lati dei soccorritori in buone condizioni hanno riferito della presenza dei due dispersi dopo una visita a sorpresa un centro per bambini in Crimea il presidente russo Vladimir Putin effettuato una visita di lavoro nella città Ucraina di mariupol nell’auto proclamata Repubblica Popolare di Donetsk dove ha promesso il Mosca questo gli altri quartieri residenziali successivamente Putin Sì anche recato a rostov sul territorio Russo vicino al confine con l’Ucraina dove ha tenuto una riunione al posto di comando della cosiddetta operazione militare ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 200 risultano dispersi dopo la valanga che si è verificata nel canalone del visti in Val veny sopra Courmayeur in Provincia di Aosta l’ho accettato la squadra del soccorso alpino Valdostano che è arrivata sul posto via Terra altri due lati dei soccorritori in buone condizioni hanno riferito della presenza dei due dispersi dopo una visita a sorpresa un centro per bambini in Crimea il presidente russo Vladimir Putin effettuato una visita di lavoro nella città Ucraina di mariupol nell’auto proclamata Repubblica Popolare di Donetsk dove ha promesso il Mosca questo gli altri quartieri residenziali successivamente Putin Sì anche recato a rostov sul territorio Russo vicino al confine con l’Ucraina dove ha tenuto una riunione al posto di comando della cosiddetta operazione militare ...

