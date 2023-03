Ultime Notizie Roma del 19-03-2023 ore 08:10 (Di domenica 19 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è salito a 2 morti e 10 feriti il bilancio del bombardamento rosso effettuato ieri sulla città Ucraina di crema tort nella regione di Donetsk lo rendono noto le autorità locali citate dai media di km Siccome il governatore Pablo kirilenko le forze russe hanno usato munizioni a grappolo prendendo di Mira il parco bernaschi danneggiando una decina di edifici residenziali e diverse auto da parte loro le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk si affermano Che un civile è stato ucciso in bombardamenti ucraini avvenute nelle prime ore di oggi sulla capitale ci sono le bandiere colorate palloncini mamme che tengono per mani figli a Milano in Piazza della Scala sono di scena Le Famiglie Arcobaleno per la manifestazione contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è salito a 2 morti e 10 feriti il bilancio del bombardamento rosso effettuato ieri sulla città Ucraina di crema tort nella regione di Donetsk lo rendono noto le autorità locali citate dai media di km Siccome il governatore Pablo kirilenko le forze russe hanno usato munizioni a grappolo prendendo di Mira il parco bernaschi danneggiando una decina di edifici residenziali e diverse auto da parte loro le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk si affermano Che un civile è stato ucciso in bombardamenti ucraini avvenute nelle prime ore di oggi sulla capitale ci sono le bandiere colorate palloncini mamme che tengono per mani figli a Milano in Piazza della Scala sono di scena Le Famiglie Arcobaleno per la manifestazione contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita ...

