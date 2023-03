Ultime Notizie – Maratona Roma 2023 | vince il marocchino Allam

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 marzo 2023) IlTaoufikin 2h07’43” ha vinto ladi, seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08’45” e dal connazionale Rogers Keror in 2h10’50”. Per l’Italia è stato l’azzurro Neka Crippa in 2h12’10” il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta. Piazza d’onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta in 2h18’01”. A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2h22’13”. Al femminile si aggiudica la vittoria la keniana Betty Chepkwony in 2h23’01” seguita dall’etiope Fozya Jemal Amid in 2h25’08”. Terza piazza per la connazionale Zinash Getachew in 2h25’58”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione