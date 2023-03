Ultime Notizie – Mandato arresto Putin | Zelensky | “Decisione storica”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 marzo 2023) Ild’della Corte penale internazionale nei confronti del presidente della Federazione russa, Vladimir“è un punto di svolta”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’, è il presidente Volodymyrnel corso del suo discorso serale definendo il mando d’una “”. “Questa settimana che passa ha finalmente portato un risultato legale internazionale davvero significativo per l’Ucraina, per la giustizia. C’è undella Corte penale internazionale per l’del presidente della Russia, e questo è un punto di svolta. E’ chiaro che la fine di questa aggressione la Russia dovrà assumersi le sue responsabilità. Responsabilità per ogni colpo all’Ucraina, per ogni vita ...