Ultime Notizie – Inter-Juve 0-1 | gol di Kostic e bianconeri sbancano San Siro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 marzo 2023) Lantus vince sul campo dell’per 1-0 nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Ipassano a Sangrazie ad un gol die sale a 41 punti (con 15 di penalizzazione) lasciando i nerazzurri al terzo posto a 50 punti. LA PARTITA – Partita tesa, combattuta, con grande possesso palla nerazzurra ma le migliori occasioni sono create dalla squadra di Allegri che sceglie dal 1? Vlahovic in attacco supportato da Soulè, con Fagioli a centrocampo, De Sciglio da quinto di destra con Gatti sulla linea difensiva. Inzaghi, viste le assenze di Bastoni e Skriniar, opta per una difesa formata da Darmian, De Vrij e Acerbi. In attacco Lukaku in coppia con Lautaro. L’parte bene e al 3? arriva il destro potente dal limite di Barella ma ...