Ultime Notizie – Ecuador | terremoto di magnitudo 6 | 8 | almeno 4 morti

(Di domenica 19 marzo 2023)quattro persone sono morte a causa di undi6,8 cheha colpito l’meridionale. Lo ha dichiarato il governo del Paese in una nota. Il sisma ha avuto come epicentro la città meridionale di Baláo ed è stato localizzato a una profondità di oltre di 65 chilometri, secondo lo United States Geological Survey. Una persona è morta nella città di Cuenca, nella provincia di Azuay, quando un muro è crollato sulla loro auto, e altre tre persone sono morte nell’isola di Jambelí, nella provincia di El Oro, quando una torre di una telecamera di sicurezza è crollata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione