Ultime Notizie – Credit Suisse, Ubs acquista il gruppo bancario (Di domenica 19 marzo 2023) Ubs ha annunciato in data odierna l'acquisizione di Credit Suisse. L'operazione è orchestrata dal Consiglio federale e dalla Banca nazionale svizzera, con l'istituto d'emissione che garantirà alle due banche liquidità per 100 miliardi di franchi. Per ridurre i rischi di Ubs la Confederazione fornisce inoltre una garanzia di 9 miliardi per far fronte ai rischi di perdita dell'operazione. "È la migliore soluzione per ristabilire la fiducia dei mercati finanziari", ha detto il presidente della Confederazione Alain Berset nella conferenza stampa di oggi.

