Ultime Notizie – Courmayeur | valanga in canalone | timore sciatori coinvolti

(Di domenica 19 marzo 2023)sopra il Comune diin Valle D’Aosta. Si è staccata neldel Vesses. A dare l’allarme intorno alle 13 da alcuniche hanno assistito al distacco, non riuscendo però a definire con esattezza il luogo dell’evento. La centrale operativa è, però, riuscita a circoscrivere il luogo anche grazie alle informazioni e ora sul posto stanno intervenendo via terra due squadre di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, di personale Soccorso del alpino della Guardia di finanza e un medico rianimatore che tenteranno un avvicinamento mediante gli impianti sciistici poiché al momento a causa delle avverse condizioni meteo è impossibile l’impiego dell’elicottero. L’intervento, inoltre, è reso difficile anche dalla instabilità del manto nevoso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione