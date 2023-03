Ultime Notizie – azioni e posti di lavoro | numeri e news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 marzo 2023) UBS acquisisce Credit Suisse. L’operazione costerà 3 miliardi di franchi svizzeri, indella stessa Ubs, come rende noto la banca acquirente definendo i dettagli dellaufficializzata nella serata del 19 marzo. “Glisti di Credit Suisse – si legge nella nota – riceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48Credit Suisse detenute, pari a 0,76 franchi/azione per un corrispettivo totale di 3 miliardi di franchi svizzeri”. Si prevede che la fusione delle due attività genererà un tasso annuo di riduzione dei costi di oltre 8 miliardi di dollari entro il 2027. Colm Kelleher, l’attuale presidente di Ubs, sarà il presidente, e Ralph Hamers, l’attuale Ceo di Ubs, sarà il Ceo della nuova entità. È ancora troppo presto per dire se l’acquisizione di Credit Suisse omporterà un taglio di...