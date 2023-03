Ultime dal sinodo tedesco Quando le buone intenzioni lastricano la via dello scisma – Prima parte

(Di domenica 19 marzo 2023) Il 10 marzo, venerdì scorso, nei lavori in corso a Francoforte, i membri del(Synodaler Weg), a nome della chiesa tedesca, e dopo oltre un anno di cammino, hanno scelto di approvare a larghissima maggioranza il testo che apre alle celebrazioni per la benedizione delle coppie formate da personestesso sesso (a partire dal marzo 202); ma non solo, perché hanno anche formulato una richiesta a papa Francesco di “riesaminare il nesso tra consacrazione e obbligo del celibato”. Il testo è stato approvato dai laici con 176 voti favorevoli, 14 contrari e 12 astenuti; anche una netta maggioranza di vescovi ha votato a favore del documento conclusivo: 38 vescovi hanno votato sì, nove vescovi no e dodici si sono astenuti. Non essendo conteggiate le astensioni, ciò vuol dire che il consenso è stato formalmente dell’80 per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - AndreaAliverti : @Orli19831 Quello può essere il vero modo di essere tifosi. Il problema è che giocare partite come le ultime tre, c… - ElenaStegarus : RT @GrandeFratello: Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime se… - Mikazero : Nelle ultime settimane Toko #Shengelia sembra essere tornato vicino a quello che era a Mosca. Oggi dal suo flash pi… -

36esimo giro, però, il campione del mondo prova ad accelerare ulteriormente: in un solo ... Letornate non cambiano la classifica: doppietta Red Bull, trionfa Perez. A motori spenti, la beffa ...La configurazione di tale prestito si fonda sul 'Public Liquidity Backstop' (Plb), i cui parametri sono stati decisiConsiglio federale già nel 2022. L'ampia erogazione di fondi fa sì che ...Dopo i due clamorosi svarioni dellepuntate arriva il doppio giallo in mezz'ora che rovina ... Wijnaldum 5: Esce fuoriguscio al 18' quando sfiora la traversa da fuori area. Ma non garantisce ...

Ucraina, ultime notizie. Polonia: se Kiev non difende integrità entreremo in guerra. Putin sfida ... Il Sole 24 ORE

Per fotografare bene quale sia l’attuale situazione politica al Comune di Lucera, basterà vedere cosa accadrà all’inizio della prima seduta del Consiglio del 2023, fissata per domani pomeriggio alle 1 ...Anche il Bari è in svantaggio negli scontri diretti con il Genoa dopo l’1-2 dell’andata e dovrà giocare a Marassi l’ultima partita. Dietro ai pugliesi, c’è la coppia Pisa-Cagliari a 45 punti. Il ...