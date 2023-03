Ugo Bressanello | età | moglie | figli e biografia del Presidente della Fondazione Domus de Luna

(Di domenica 19 marzo 2023) Ugoha 56 anni di età. E’ un manager romano che ha lasciato il posto di vicedi Tiscali e ha creato ladeche si occupa di bambini in difficoltà. Ugoetà,ha una, Petra, e tre. Sualo ha affiancato in questa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : A “DA NOI… A RUOTA LIBERA” OSPITI BARBARA DE ROSSI, CLAUDIO e FEDERICA LIPPI, BARBARA FORIA, UGO BRESSANELLO - misterf_tweets : @napoliforever89 @enrick81 @carlo234556 @famigliasimpson @yosoyelfanal @Boomerissima2 @DursoAVita1 @fabriziomico… -

... e poi, in occasione della "Festa del papà", che si celebra proprio domenica, ci saranno Claudio Lippi con sua figlia Federica , e, che ha lasciato la sua carriera da manager di ...... svelati tutti gli ospiti della puntata di domani: da Claudio Lippi a Barbara Foria L'altro papà che nel giorno della sua festa interverrà tra gli ospiti di Da noi a ruota libera è. ...Attesi in studio anche Claudio Lippi e la figlia Federica, per festeggiare la Festa del Papà , nonché, che ha abbandonato il lavoro di manager per fondare un'associazione che si ...

Ugo Bressanello, Cavaliere della Repubblica (25/02/2023) Vita

Anticipazioni sulla puntata di oggi "Da Noi a Ruota Libera" su Rai 1: ospiti di Francesca Fialdini su Rai1 il 19 marzo 2023 da Barbara De Rossi a Claudio Lippi." Da Noi... a ruota libera " è in programma oggi domenica 19 marzo su Rai 1 alle 17,20, come sempre condotto da ...