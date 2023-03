Ufficiale | Alonso penalizzato di 10' | Russell sul podio

(Di domenica 19 marzo 2023) I podi nella carriera di Fernandorestano 99, per andare in tripla cifra dovrà aspettare ancora. Questo perché se in pista lo spagnolo era giunto terzo, verrà classificato al 4° posto dopo la ...

Guarda anche GP Arabia Saudita GP Arabia Saudita, le foto della gara di Jeddah Russell ringrazia In pratica, la Aston Martin ha fatto scontare adla penalità di 5" (ricevuta per errato ...La spiegazioneè che 'la macchina di Stroll in quel punto impediva l'uscita dei mezzi di ... la rimonta dell'indiavolato Verstappen e quindi compromesso la gara diche in quel momento ...... vettura da battere, si è infatti palesata l' Aston Martin , che con Fernandoha raggiunto ... privilegiandola rispetto al team, con l'obiettivo di una sorta di 'sacra alleanza' in ...

Beffa per Alonso, che paga 10" di penalità per aver scontato erroneamente la sanzione inflittagli ad inizio gara: questo spinge sul podio Russell mentre lo spagnolo scivola al 4° posto ...Alonso subito aggressivo, Sainz perde posizioni: il video della partenza del GP dell'Arabia Saudita, secondo round della stagione 2023 di Formula 1 ...