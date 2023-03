Ufc | un Marvin Vettori tutto nuovo | torna e doma Dolidze grazie ai calci

(Di domenica 19 marzo 2023) La versione 2.0 difunziona alla grande. Avevamo lasciato sei mesi fa The italian dream che perdeva nettamente da Whittaker a Parigi, l'abbiamo visto allenarsi in Thailandia alla Van ...

È stato il leit motiv del match: undiverso, più aggressivo del solito, tiene l'incontro in piedi e prende a martellare le gambe del georgiano per minarne la mobilità: una strategia spesso ...Vettori batte Roman Dolidze per decisione unanime (29 - 28, 29 - 28, 30 - 27) nel primo match di286 a Londra. Dopo la sconfitta contro Whittaker, il fighter italiano torna ad alzare il ...MEZZOCORONA .Vettori torna a combattere nell'ottagono più famoso del mondo , quello della, e per l'occasione a Mezzocorona il match contro Roman Dolidze verrà trasmesso sul maxi - schermo nella Piazza ...

Vettori vs Dolidze oggi in UFC 286: orario italiano e dove vederlo in TV e streaming Fanpage

Il fighter di Mezzocorona torna alla vittoria con un approccio tutto nuovo: a furia di calci alle gambe ha fiaccato l’avversario, alla fine verdetto unanime per lui La versione 2.0 di Marvin Vettori ...Marvin Vettori, numero 4 del ranking UFC e che per l’occasione ha cambiato team di allenamento, non vinceva dal 23 ottobre 2021, quando si impose in maniera autorevole contro il brasiliano Paulo Costa ...