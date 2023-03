UFC 286 | Marvin Vettori vince contro Dolidze | ricomincia la scalata al titolo

(Di domenica 19 marzo 2023) UFC 286 sorride a. L’italiano, infatti, ha vinto il suo match di competenzaRoman. The Italian Dream ha regolato il georgiano per decisione unanime da parte dei giudici che hanno premiato la maggior tecnica da parte del nativo di Mezzocorona: il punteggio parla chiaro, un 30-27 che sottolinea la bontà dell’italiano ... TAG24.

La versione 2.0 di Marvin Vettori funziona alla grande. Avevamo lasciato sei mesi fa The italian dream che perdeva nettamente da Whittaker a Parigi, l'abbiamo visto allenarsi in Thailandia alla Van ...Marvin Vettori batte Roman Dolidze per decisione unanime (29 - 28, 29 - 28, 30 - 27) nel primo match di UFC 286 a Londra. Dopo la sconfitta contro Whittaker, il fighter italiano torna ad alzare il braccio e a sorridere. Un successo importantissimo per Marvin che si conferma nei piani alti del ranking ...

Il fighter di Mezzocorona torna alla vittoria con un approccio tutto nuovo: a furia di calci alle gambe ha fiaccato l'avversario, alla fine verdetto unanime per lui La versione 2.0 di Marvin Vettori ...