Udinese | Sottil | «Ho sbagliato sull’espulsione Abbiamo invertito la rotta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Andrea, tecnico dell’, che ha parlato dopo la vittoria dei friulani contro il Milan Andrea, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei friulani contro il Milan per 3-1. Di seguito le sue parole. ESPULSIONE – «Se entri prima poi c’è la ripetizione del rigore. Beto d’istinto l’ha toccata, non l’avesse fatto non ci sarebbe stata la ripetizione. Dall’impeto mi sono fatto espellere. Mi spiace, ma comunque mi sono chiarito il direttore di gara. Forse avevo alzato un po’ i toni ma non sono stato maleducato. Detto questo sono contento di questa grande partita e questa grande vittoria». VITTORIA – «lastando più attenti sulle situazioni, sui dettagli. Le prestazioni c’erano ...