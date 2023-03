Udinese, Pereyra: «Una vittoria voluta dopo un periodo difficile» (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Pereyra dopo la vittoria dell’Udinese contro il Milan, in cui ha segnato la rete dell’iniziale vantaggio friulano Roberto Pereyra ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Udinese contro il Milan. Di seguito le sue parole. vittoria voluta – «Tantissimo. Siamo stati in un periodo difficile, dove la squadra ha abbassato la testa, dato il massimo e questa vittoria l’abbiamo voluta, l’abbiamo presa e ce la meritiamo». L’HAN PREPARATA COSI‘ – «In settimana abbiamo preparato la partita così, sappiamo la nostra identità e l’abbiamo tirata fuori. Siamo contenti di questo trionfo». MOMENTO – «Siamo nel cammino giusto, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole diladell’contro il Milan, in cui ha segnato la rete dell’iniziale vantaggio friulano Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sportladell’contro il Milan. Di seguito le sue parole.– «Tantissimo. Siamo stati in un, dove la squadra ha abbassato la testa, dato il massimo e questal’abbiamo, l’abbiamo presa e ce la meritiamo». L’HAN PREPARATA COSI‘ – «In settimana abbiamo preparato la partita così, sappiamo la nostra identità e l’abbiamo tirata fuori. Siamo contenti di questo trionfo». MOMENTO – «Siamo nel cammino giusto, ...

