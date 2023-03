Udinese-Milan, Pereyra al 90?: “Abbiamo meritato questa vittoria” | News (Di domenica 19 marzo 2023) Roberto Pereyra, giocatore bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Udinese-Milan, 27^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 marzo 2023) Roberto, giocatore bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di, 27^ giornata della Serie A 2022-2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 90’+7’ | E' FINITAAA! TRIONFO UDINESE! E' una Gioia Bellissima quella che l'Udinese regala alla SUA Gente, tornando… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - SportRepubblica : Le pagelle di Udinese-Milan: Becao da grande squadra, Tomori disastroso - sax_seventy : @jayelef_64 @realvarriale @Udinese_1896 @acmilan E cosa cazzo centra??? Quindi non dovrebbe dire che un brutto Mila… -

Udinese, Sottil: 'Giusto far ritirare il rigore di Ibra. Samardzic diventerà un campione, Pafundi...' Commenta per primo L'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil ha dichiarato dopo la vittoria per 3 - 1 contro il Milan campione d'Italia: 'Il regolamento parla chiaro, Beto è entrato prima in area e ha preso il pallone sulla respinta di ... Udinese, Pereyra: "Una vittoria voluta dopo un periodo difficile" Le parole di Pereyra dopo la vittoria dell'Udinese contro il Milan, in cui ha segnato la rete dell'iniziale vantaggio friulano Roberto Pereyra ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Udinese contro il Milan. Di seguito le ... Pagelle Udinese - Milan TOP e FLOP del match - VOTI I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Udinese - Milan Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Milan, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI: UDINESE: Silvestri 7.5; Becao 7, Bijol 6, Perez 6.5; ... Commenta per primo L'allenatore dell', Andrea Sottil ha dichiarato dopo la vittoria per 3 - 1 contro ilcampione d'Italia: 'Il regolamento parla chiaro, Beto è entrato prima in area e ha preso il pallone sulla respinta di ...Le parole di Pereyra dopo la vittoria dell'contro il, in cui ha segnato la rete dell'iniziale vantaggio friulano Roberto Pereyra ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'contro il. Di seguito le ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:: Silvestri 7.5; Becao 7, Bijol 6, Perez 6.5; ... Udinese-Milan 3-1: gol di Ehizibue | La Diretta La Gazzetta dello Sport Udinese-Milan, Sottil: "Rigore ripetuto La regola è chiara" UDINE - L'Udinese torna al successo casalingo (mancava da settembre) ed è nuovemente contro una milanese, sconfitto nettamente il Milan 3-1 con Andrea Sottil espulso nel rocambolesco finale di primo ... LIVE MN - Udinese-Milan (3-1) Voti e tabellino del primo tempo del match, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, tra i bianconeri e i rossoneri Parte fortissimo l’Udinese che la sblocca subito con Pereyra, dopo ... UDINE - L'Udinese torna al successo casalingo (mancava da settembre) ed è nuovemente contro una milanese, sconfitto nettamente il Milan 3-1 con Andrea Sottil espulso nel rocambolesco finale di primo ...Voti e tabellino del primo tempo del match, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, tra i bianconeri e i rossoneri Parte fortissimo l’Udinese che la sblocca subito con Pereyra, dopo ...